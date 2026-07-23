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İstanbul'da kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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İstanbul Fatih'te polis tarafından düzenlenen operasyonda, kanser, diyabet ve epilepsi gibi hastalıklarda kullanılan 98 bin 632 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te polisin düzenlediği operasyonda, 98 bin 632 kaçak tıbbi ilaç ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Fatih'te bir adrese kaçak tıbbi ilaç operasyonu düzenlendi.

Ekiplerin adreste yaptığı aramada kanser, diyabet ve epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan 98 bin 632 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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