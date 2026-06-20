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Fatih'te bir iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Fatih Taya Hatun Mahallesi'ndeki 3 katlı iş hanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çatıda hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fatih'te 3 katlı iş hanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taya Hatun Mahallesi Çakmakçılar Yokuşu Sokak'taki 3 katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
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