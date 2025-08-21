Fatih'te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Fatih'te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te Ayvansaray Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

FATİH'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 21.00 Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürülürken çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia

Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.