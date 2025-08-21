Fatih'te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Fatih'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayvansaray Mahallesi Beşir Gazi Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından müdahale eden itfaiye görevlileri yangını söndürdü.

Binanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
Sürücüdeki rahatlığa bak! Trafikte akılalmaz görüntüler

Sürücüdeki rahatlığa bak! Trafikte akılalmaz görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.