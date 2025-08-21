Fatih'te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Ayvansaray Mahallesi Beşir Gazi Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından müdahale eden itfaiye görevlileri yangını söndürdü.
Binanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
