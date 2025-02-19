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Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Fatih'te 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve araştırma devam ediyor.

Fatih'te 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehsuvar Bey Mahallesi Çakmaktaşı Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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