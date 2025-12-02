Fatih'te 2 Katlı Binada Yangın Çıktı

Fatih'te 8 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Külhan 1 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. 8 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı binadaki yangın paniğe neden oldu. Aile üyeleri, alevlerin kısa sürede yayılması üzerine kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekiler tarafından çekilen hortumla yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.