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Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı; 8 gözaltı

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Fatih'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Ali Anzo hayatını kaybetti, Ali H. ağır yaralandı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga anı MOBESE kamerasına yansıdı.

Fatih'te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu Ali Anzo (19) ile Ali H. (26) bıçaklandı.

Ağır yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Anzo, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu olaya karıştıkları öne sürülen 8 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada olay anı, MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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