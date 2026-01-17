Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bir otomobil yandı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılmaz hale gelirken, trafik yoğunluğu yaşandı.
Rumeli Hisarı Kavşağı mevkisi Anadolu Yakası istikametinde ilerleyen Talim D. idaresindeki 34 NRS 493 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.