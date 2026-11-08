Fatih Erbakan, Van'daki trafik kazası için taziye mesajı yayımladı

Fatih Erbakan, Van'daki trafik kazası için taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'da yaşanan trafik kazasının ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı. Erbakan, mesajında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erbakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Van'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.
Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."