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Fatih Erbakan, Van'daki trafik kazası için taziye mesajı yayımladı

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Fatih Erbakan, Van'daki trafik kazası için taziye mesajı yayımladı
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Van'da yaşanan trafik kazasının ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı. Erbakan, mesajında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erbakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA
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