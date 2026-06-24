Haberler

Erbakan, Mülakat Mağduru ve Özel Okul Öğretmenleriyle Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mülakat mağduru öğretmen adayları ve özel okul öğretmenleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mülakat mağduru öğretmen adayları ve özel okul öğretmenleriyle bir araya geldi. Görüşmede öğretmenlerin sorun ve talepleri dinlendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mülakat mağduru öğretmen adayları ve özel okul öğretmenleriyle görüştü.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erbakan'ın öğretmenlerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlediği belirtildi.

Kaynak: ANKA
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasa taslağının detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı

İlk vaka geldi! Bir ilçemizde kuduz karantinası başladı

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı

İran'a giden uçaklar, o Avrupa ülkesinden kalkmış
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu