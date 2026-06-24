Erbakan, Mülakat Mağduru ve Özel Okul Öğretmenleriyle Görüştü

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mülakat mağduru öğretmen adayları ve özel okul öğretmenleriyle bir araya geldi. Görüşmede öğretmenlerin sorun ve talepleri dinlendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mülakat mağduru öğretmen adayları ve özel okul öğretmenleriyle görüştü.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erbakan'ın öğretmenlerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlediği belirtildi.

Kaynak: ANKA