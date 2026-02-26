Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Kocaeli'de partisinin iftar programına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli'de partisinin iftar programına katıldı.

Gölcük Kongre Sarayı'ndaki iftar öncesinde konuşan Erbakan, ABD'nin son dönemdeki politikalarını eleştirerek, Türkiye'de Milli Görüş'ün iktidar olması gerektiğini savundu.

Asıl hedefin Türkiye olduğunu iddia eden Erbakan, bir an evvel kendilerine gelmeleri ve gayret etmeleri gerektiğini kaydetti.

Erbakan, Milli Görüş'ün iktidar olmasının ABD ve İsrail'in planlarının en az 50-100 sene akamete uğraması anlamına geleceğini söyleyerek, "1997'de Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hoca'mız başbakan oldu diye planlarını 50 sene ertelemek zorunda kaldılar. Şimdi yine Milli Görüş'ümüzü iktidar yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

D8'in canlandırılması, D160'ın hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Erbakan, "Allah'ın izniyle İslam Birliği'nin öncülüğünde 160 ezilen ülkenin bir araya geldiği D160'ın hayata geçirilmesi gerek. ya bunları yapacağız ya da siyonizmin kölesi olacağız." ifadelerini kullandı.

Erbakan, bu nedenle Yeniden Refah Partisinin Kocaeli'de mahalle teşkilatlarını tamamlamasının büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından partililerle orucunu açan Erbakan, daha sonra partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.

Programa, Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, İl Başkanı Ahmet Emre Aydın, ilçe başkanları ve partililer katıldı.