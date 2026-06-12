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Fatih Erbakan'dan Lgs'ye Girecek Öğrencilere Mesaj: Evlatlarımıza Başarılar Diliyorum

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, LGS'ye girecek öğrenciler için sosyal medyadan başarı mesajı yayımladı.

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Lgs'ye girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda, "Yarın LGS sınavına girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yarın gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın LGS sınavına girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin, emeklerini zayi etmesin. Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve öğretmenlerimizin heyecanını paylaşıyor; tüm gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: ANKA
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