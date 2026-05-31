Fatih Erbakan'dan Denizli'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 1'i bebek 8 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli'de meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

