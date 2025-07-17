Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza

Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
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Silivri'de tutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan en az 5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede Cumhurbaşkanının hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit ederek üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, YouTube kanalında yayımlanan bir videodaki açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerdiği öne sürülen sözler sarf ettiği gerekçesiyle "cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

EN AZ 5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Altaylı'nın söz konusu ifadeleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlaması kapsamında en az 5 yıl hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

"İLETME KASTI"

İddianamede, müşteki sıfatında Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. İddianamede, 48 dakikalık videonun çözümü ve Altaylı'nın vermiş olduğu ifadede bulunuyor. İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasına geniş kitlenin ulaştığı, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin "iletme kastı" ile gerçekleştirildiğinin açık olduğu anlatıldı.

HAYATINA YÖNELİK SALDIRI TEHDİDİ

Şüpheli Fatih Altaylı'nın söz konusu videoda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan hakkında sorulan soruya milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnek ile cevap verdiği ve Cumhurbaşkanının hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit ederek üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı.

22 HAZİRAN'DA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını Tehdit" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Altaylı, 22 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Altaylı, "Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var" şeklinde konuşmuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

Biat etmeyen gazeteciyi hapse tık, biat edenleri uçakla gezdir. Biat etmeyenlere de böylece göz dağı ver. Ne yaparsan yap adam içerdeyken bile boş koltuğu milyon izlemeye ulaşıyor, o yanında topladığın gazetecilerini toplasan bir Fatih Altaylı etkisi etmiyor. Kabullen artık.

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Söyle de seni de sevdiğin altaylının yanına koysunlar yanlız kalmasın orada..

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Haber Yorumlarıgokhankosmaz82:

siyasi görüşün ne olursa olsun yıllardır seçimle gelen cumhurbaşkanını tehdit edip hakaret edemezsin

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme146
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Haber YorumlarıAdnan DALLI:

Gerçekten konuşmasını dinledin mi? Tarihten örnek vermek nasıl tehdit oluyor? Cumhurbaşkanı yada baskasini tehdit etmek cezasız kalmamalı ama tehdit varsa tabi.

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Haber YorumlarıEce Kayabasi:

Kiralin çıplak olduğunu söylersen böyle olur. Ey adalet nerdesin

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıBulut Orunlu:

Yıllar önce merhum Levent Kırca ile stüdyodaki tartışması aklıma geldi. Bazen bu dünya saygısızlığın karşılığını öbür dünyaya bırakmıyor,etme bulma dünyası...

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Haber YorumlarıBen K:

Sen kırca ya da sövenlerdensin ama... Kıranın kıymeti de bilinmedi. Adam hayatı boyunca siyasi eleştiri yaptı, ama sadece bu dönemde çile çekti. Çünkü eleştiriye tahammül yok...

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