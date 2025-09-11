Haberler

Fast Food Restoranı Müdürü Lojmanında Ölü Bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir fast food restoranının müdürü Enes Taş, lojmanında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın uyku apnesi rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir fast food restoran zincirinin şubesinde işletme müdürü olarak çalışan kişi lojmanında ölü bulundu.

Kemeraltı Mahallesi Mustafa Muğla Caddesi'nde lojman olarak kullanılan dairede kalan Enes Taş'ı (36) hareketsiz bulan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine lojmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemesinin ardından Taş'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada, Taş'ın "uyku apnesi" rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
