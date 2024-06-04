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Faslılar İsrail'e Baskı Yapmak İçin Gösteri Düzenledi

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Faslılar, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın durması ve İsrail'e baskı yapılması amacıyla ülkenin birçok kentinde gösteri düzenledi. Faslı göstericiler, İsrail'i destekleyen ülkelerin ürünlerine karşı boykot çağrısı yaptı ve Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

Faslılar, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın durması ve İsrail'e baskı yapılması amacıyla ülkenin birçok kentinde gösteri düzenledi.

Dar el-Beyda, Tatvan ve Ceradat kentlerinde yürüyen Faslı göstericiler, Tel Aviv yönetiminin durdurulması için baskı unsuru olarak İsrail'i destekleyen ülkelerin ürünlerine karşı boykot uygulanması çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki sivillerin himaye edilmesini ve İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirmek konusunda engellenmesini isteyen göstericiler, " Filistin'in özgürlüğü için boykot yap", "Dava için boykot", "Halk Filistin'in özgür olmasını istiyor", "Filistin direniyor" ifadelerini içeren sloganlar attı.

Fas, Arap ülkeleri içinde Gazze ve Filistin'e destek gösterilerinin en yoğun yapıldığı ülkelerin başında geliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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