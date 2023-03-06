Fas ve ABD'li yetkililer, askeri alanda iş birliği imkanlarının geliştirilmesini görüştü

Fas Savunma Bakanlığından sorumlu Bakan Abdullatif Ludeyi, resmi ziyareti kapsamında Rabat'a gelen ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile askeri alanda ikili iş birliğini görüştü.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre Ludeyi, çalışma ziyareti çerçevesinde Fas'ta bulunan Milley ile Rabat'ta bir araya geldi.

Açıklamada, tarafların iki ülke arasındaki "uzun yıllara dayanan dosluk ve iş birliği ilişkilerinin ulaştığı derin seviyeden memnuniyet duyduğu" belirtildi.

Öte yandan açıklamada, iki ülke arasında 2020 yılında imzalanan "Ortak tehditlere karşı 10 yıllık askeri iş birliğini güçlendirme" konulu anlaşmanın önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından ilki 2007 yılında gerçekleştirilen ve devam eden yıllarda gelenekselleşerek Afrika'nın en büyük askeri tatbikatı haline gelen "Afrika Aslanı" tatbikatının önemine vurgu yapıldı.

2020 yılında Rabat ve Washington arasında ortak tehditlere karşı 10 yıllık askeri iş birliğini güçlendirme anlaşması imzalanmıştı.

İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan Afrika Aslanı tatbikatı, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla geleneksellik kazanmıştı.