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Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 27'ye yükseldi

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Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta) şehrine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 27'ye çıktığı bildirildi.

Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta) şehrine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 27'ye çıktığı bildirildi.

İspanya'nın El Pais gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, güvenlik güçlerinin cansız bedenine ulaştığı düzensiz göçmenlerin sayısına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Haberde, Sebte'ye yüzerek geçmeye çalışırken yaşamını yitirenlerin sayısının 27'ye yükseldiği belirtildi.

Fas'tan Sebte'ye geçme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlerden 19 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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