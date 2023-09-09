Fas'taki depremde tüm ailesini kaybeden acılı annenin sözleri yürekleri dağladı

Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden acılı annenin sözleri sosyal medyada ve ülke basınında geniş yer buldu.

Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden acılı annenin sözleri sosyal medyada ve ülke basınında geniş yer buldu.

Depremin ardından ülkede yayın yapan "Kanal 1" televizyonuna konuşan Faslı kadın, "Yalnız kaldım, sahip olduğum her şeyi kaybettim. "dedi.

İsmi belirtilmeyen acılı annenin, "Mustafa'yı, Hasan'ı, İlham'ı, Gazlan'ı ve İlyas'I kaybettim." diyerek tek tek eşi ve çocuklarının isimlerini saydığı anlara ait görüntüler yürekleri dağlarken, sosyal medyada ve ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 1037 kişi hayatını kaybetti, 721'i ağır olmak üzere 1024 kişi yaralandı.