Fas'ın Tanca Med Limanı'nda yapılan operasyonda 8 ton esrar ele geçirildi

Fas güvenlik güçleri, Tanca Med Limanı'nda uluslararası taşımacılık yapan bir tırda 8 ton 196 kilogram esrar ele geçirerek, tır sürücüsünü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fas güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki Tanca Med Limanı'na düzenledikleri operasyonda uluslararası taşımacılık yapan bir tırda 8 tonun üzerinde esrar ele geçirdi.

Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tanca Med Limanı'nda yürütülen ortak sınır denetimleri kapsamında, uluslararası yük taşımacılığı yapan bir tırda 8 ton 196 kilogram esrar ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucunun, Avrupa'da bir limana gitmek üzere deniz yolculuğuna çıkmaya hazırlanan Fas plakalı tırın içerisinde plastik çubuklar içine gizlenmiş şekilde bulunduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında, Fas vatandaşı tır sürücüsünün gözaltına alındığı ve olayla ilgili olarak yetkili savcılığın talimatıyla adli soruşturma başlatıldığı belirtilerek, soruşturmanın, girişimin tüm ayrıntılarının yanı sıra ulusal ve uluslararası bağlantıların ortaya çıkarılmasını amaçladığı kaydedildi.

Fas, yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında kenevirin tıbbi ve endüstriyel kullanımını düzenleyen bir politika izlerken, güvenlik birimleri uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
