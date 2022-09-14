Fas'ta, tacizle suçlanan 3 İsrailli diplomat hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Fas İnsan Hakları Derneği, İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nde yaşandığı iddia edilen "taciz" iddialarıyla ilgili 3 İsrailli diplomat hakkında Fas Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Dernek Başkanı Aziz Gali, başkent Rabat'ta yaptığı basın açıklamasında, "Olup bitenlerle ilgili hükümetin sessiz kalması karşısında dernek, işlenen suçlarla ilgili soruşturma açılması ve inceleme yapılması için Fas Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, dört Faslı kadının büyükelçilikte çalışan üç İsrailli diplomat tarafından taciz edildiği iddiasını yineleyen Gali, ülkedeki İsrail Büyükelçiliği'nin hala açık olmasını reddettiklerini sözlerine ekledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı 5 Eylül'de, Rabat Büyükelçiliği'nde işlendiği iddia edilen kadın istismarı, cinsel taciz gibi "tehlikeli" suçlarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Haberde aralarında Genel Müfettiş Hagay Behar'ın da olduğu bakanlıktan üst düzey bir heyetin acilen Fas'a gönderildiği aktarılmıştı.

Öte yandan konuyla ilgili Fas makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fas-İsrail ilişkileri

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, eski ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından Ocak 2021'de Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan eski İsrail'in Kahire Büyükelçisi David Govrin, 11 Ekim 2021'de daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.