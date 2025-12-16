Albüm: Fas'taki Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 41'e Yükseldi

SAFİ, 16 Aralık (Xinhua) -- Fas'ta pazar günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Atlantik kıyısındaki Safi kentinde hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini ve 14 yaralının çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Yerel haber ajansı Hibapress'in haberine göre, ülkenin güneyindeki Tinghir kentindeki Fezou ve El Hafira bölgeleri arasında bir araç, kuvvetli akıntıya kapılarak nehre yuvarlandı ve araç içerisindeki 4 kişi hayatını kaybetti.