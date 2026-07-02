Haberler

Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Fas'ta da etkisini gösteriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgası Fas'a ulaştı. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 46 dereceye kadar çıkması beklenirken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Avrupa'nın birçok ülkesini etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Fas'ta da etkisini göstermeye başladı.

Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 46 dereceye kadar yükseleceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 12 derece üzerinde seyredeceği özellikle güney, güneydoğu ve iç kesimlerde sıcaklığın 40 ila 46 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol su tüketmeleri ve özellikle çocuklar, yaşlılar ile kronik hastalığı bulunan kişilere dikkat edilmesi çağrısı yapıldı.

Sıcak hava dalgasının, gelecek günlerde de devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
İşte İbrahim Tatlıses'in son hali

Hastaneden paylaşıldı! İşte İbrahim Tatlıses'in son hali
Tayland'da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler

Keşişler yola savruldu! Katliamdan kan donduran görüntüler
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Kendi baktığı hayvanlar, sonunu getirdi
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Kıyamet alameti mi
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı