Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Fas'ta da etkisini gösteriyor

Avrupa'nın birçok ülkesini etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Fas'ta da etkisini göstermeye başladı.

Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 46 dereceye kadar yükseleceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 12 derece üzerinde seyredeceği özellikle güney, güneydoğu ve iç kesimlerde sıcaklığın 40 ila 46 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol su tüketmeleri ve özellikle çocuklar, yaşlılar ile kronik hastalığı bulunan kişilere dikkat edilmesi çağrısı yapıldı.

Sıcak hava dalgasının, gelecek günlerde de devam etmesinin beklendiği kaydedildi.