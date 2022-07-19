Fas'ta orman yangınları 6'ncı gününde devam ediyor
AA - Said Charif - Güncel
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Yangınında küle dönen ormanlardan detaylar Uçaklar ile söndürme çalışmalarından detaylar Soğutma çalışmalarından detaylar Ormanlık alanda devam eden yangından detaylar Fas'ın kuzeyinde çıkan yangınların, 9 bin 200 hektar ormanlık alana zarar verdiği bildirildi.
Yangınında küle dönen ormanlardan detaylar
Uçaklar ile söndürme çalışmalarından detaylar
Soğutma çalışmalarından detaylar
Ormanlık alanda devam eden yangından detaylar
Fas'ın kuzeyinde çıkan yangınların, 9 bin 200 hektar ormanlık alana zarar verdiği bildirildi.
AA / Said Charif - Güncel