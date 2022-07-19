Fas'ta orman yangınları 6'ncı gününde devam ediyor Yangınında küle dönen ormanlardan detaylar Uçaklar ile söndürme çalışmalarından detaylar Soğutma çalışmalarından detaylar Ormanlık alanda devam eden yangından detaylar Fas'ın kuzeyinde çıkan yangınların, 9 bin 200 hektar ormanlık alana zarar verdiği bildirildi. Yangınında küle dönen ormanlardan detaylar Uçaklar ile söndürme çalışmalarından detaylar Soğutma çalışmalarından detaylar Ormanlık alanda devam eden yangından detaylar Fas'ın kuzeyinde çıkan yangınların, 9 bin 200 hektar ormanlık alana zarar verdiği bildirildi. AA / Said Charif - Güncel Fas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fas'ta orman yangınları 6'ncı gününde devam ediyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.