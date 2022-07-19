Fas'ta orman yangınları 6'ncı gününde devam ediyor - Haberler

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Fas'ta orman yangınları 6'ncı gününde devam ediyor

AA - Said Charif - Güncel
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Yangınında küle dönen ormanlardan detaylar Uçaklar ile söndürme çalışmalarından detaylar Soğutma çalışmalarından detaylar Ormanlık alanda devam eden yangından detaylar Fas'ın kuzeyinde çıkan yangınların, 9 bin 200 hektar ormanlık alana zarar verdiği bildirildi.

Yangınında küle dönen ormanlardan detaylar

Uçaklar ile söndürme çalışmalarından detaylar

Soğutma çalışmalarından detaylar

Ormanlık alanda devam eden yangından detaylar

Fas'ın kuzeyinde çıkan yangınların, 9 bin 200 hektar ormanlık alana zarar verdiği bildirildi.

AA / Said Charif - Güncel

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