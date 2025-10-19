Haberler

Fas'ta Gen Z 212 Hareketi Yeniden Yola Çıktı

Fas'taki 'Gen Z 212' hareketi, eğitim ve sağlık reformları ile yolsuzlukla mücadele talepleriyle sokağa çıkarak barışçıl protestolar düzenledi. Yüzlerce genç, başkent Rabat ve Kazablanka da dahil olmak üzere birçok kentte toplandı.

Fas'ta son haftalarda düzenlenen "Z Kuşağı" protestolarının öncüsü kabul edilen "Gen Z 212" hareketi, yaklaşık bir haftalık aranın ardından yeniden sokağa çıkarak, eğitim ve sağlık alanlarında reform ile yolsuzlukla mücadele taleplerini dile getirdi.

Başkent Rabat ve Kazablanka başta olmak üzere birçok kentte toplanan yüzlerce genç, "özgürlük, onur, sosyal adalet" sloganları atarak barışçıl gösteriler düzenledi.

Gösteriler, hareketin Discord platformu üzerinden yaptığı çağrının ardından gerçekleşti.

Kazablanka'daki göstericiler, ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesi talebiyle bir araya gelirken, Rabat'ta Parlamento binası önünde daha küçük gruplar toplandı.

Katılımcılar, "tutuklulara özgürlük", "halk yolsuzluğu bitirmek istiyor", "yolsuzluk yeter, ülkeyi rezil ettiniz" ve "sağlık ve eğitim istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Rabat'taki protestoda hükümet ve Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile eski Başbakan Abdulilah Benkiran hedefteydi.

Göstericiler, "Barışçıl protesto reform için tek meşru yolumuzdur. Tüm tutukluların serbest bırakılmasını, sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını, yolsuzlukla mücadele edilmesini istiyoruz." taleplerini dile getirdi.

Hareketten yapılan açıklamada, barışçıl gösteriler sırasında gözaltına alınan kişilerin aileleriyle pazar günü çevrim içi bir toplantı düzenleneceği, bu görüşmenin "yasal çerçeveye saygı içinde bilgi edinme hakkını güvence altına almayı" amaçladığı aktarıldı.

Hareket, 10 Ekim'de Kral 6. Muhammed'in Fas Parlamentosu'nun yeni yasama yılının açılışını gerçekleştirecek olması nedeniyle protestolarına ara verdiğini duyurmuştu.

Öte yandan son haftalarda Gen Z 212 Hareketi içinde bazı bölgesel farklılıkların yaşandığı, özellikle doğu bölgesindeki bazı yerel grupların, "kuruluş ilkelerinden sapma" gerekçesiyle hareketten çekildikleri belirtildi.

Son haftalarda hükümet, sağlık ve eğitim alanlarındaki reform projelerini hızlandırarak protestoların ana taleplerine yönelik somut adımlar atmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
