Fas'ta 2 ABD askeri tatbikatta kayboldu

Fas'ta düzenlenen "Afrika Aslanı 2026" tatbikatına katılan 2 ABD askeri personelinin kaybolduğu bildirildi.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan açıklamada, 2 askerin 2 Mayıs'ta Fas'ın Tan Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğu belirtildi.

ABD ve Fas unsurlarının yanı sıra tatbikata katılan diğer ekiplerin de dahil olduğu kapsamlı arama kurtarma çalışmalarının derhal başlatıldığı ifade edilen açıklamada, arama faaliyetlerinde kara, hava ve deniz unsurlarının kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü, arama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

Fas ve ABD, 2 Ekim 2020'de dönemin ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Rabat ziyareti sırasında 10 yıllık askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı.

İki ülke, söz konusu anlaşma kapsamında "Afrika Aslanı (African Lion)" başta olmak üzere düzenli ortak tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
