Fas'ta depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Faslılar, yurt genelinde tüm camilerde öğle namazını müteakip, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Fas Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün yurt genelinde tüm camilerde öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.