Fas'ta Cheb Khaled konseri
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Görüntü Dökümü: Cheb Khaled konserinden detaylar Konserdeki seyircilerden detaylar RABAT - Fas'ın başkenti Rabat'ta Cheb Khaled (Genç Halid) adıyla uluslararası olarak tanınan Cezayirli şarkıcı Halid Hacı İbrahim konser verdi.
Görüntü Dökümü:
Cheb Khaled konserinden detaylar
Konserdeki seyircilerden detaylar RABAT - Fas'ın başkenti Rabat'ta Cheb Khaled (Genç Halid) adıyla uluslararası olarak tanınan Cezayirli şarkıcı Halid Hacı İbrahim konser verdi.
Kaynak: AA / Said Charif - Güncel