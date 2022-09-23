Fas'ta Cheb Khaled konseri Güncel Haberler Görüntü Dökümü: Cheb Khaled konserinden detaylar Konserdeki seyircilerden detaylar RABAT - Fas'ın başkenti Rabat'ta Cheb Khaled (Genç Halid) adıyla uluslararası olarak tanınan Cezayirli şarkıcı Halid Hacı İbrahim konser verdi. Görüntü Dökümü: Cheb Khaled konserinden detaylar Konserdeki seyircilerden detaylar RABAT - Fas'ın başkenti Rabat'ta Cheb Khaled (Genç Halid) adıyla uluslararası olarak tanınan Cezayirli şarkıcı Halid Hacı İbrahim konser verdi. Güncel Kaynak: AA / Said Charif Fas Güncel Haberler

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