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Fas'ta Binlerce Kişiden Gazze İçin Gösteri

Fas'ta Binlerce Kişiden Gazze İçin Gösteri
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Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımın sona ermesi için düzenlenen gösterilere katıldı. Göstericiler, Filistinli sivillere yönelik saldırıları kınayarak acil müdahale çağrısı yaptı.

Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 19 aydır sürdürdüğü soykırımın sona erdirilmesi talebiyle düzenlenen gösterilerine katıldı.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu'nun çağrısı üzerine Ayt Melul, Agadir, Meknes, El-Huseyma, Tatvan, Fez, Kazablanka, El-Cedide, Taza, Vecde ve Tavrirt şehirlerinde binlerce kişi cuma namazının ardından meydanlara indi.

"Zafer ancak Allah tarafındandır" sloganıyla düzenlenen gösterilere katılanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarını kınayarak, soykırımın durdurulması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistinlilerin direnişini destekleyen sloganlar atan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kınadı.

Göstericiler ayrıca, "Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize yönelik vahşi siyonist katliamları kınıyoruz" ve "Filistin bir emanettir. İsrail ile normalleşme ihanettir" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
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