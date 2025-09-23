Fas'ta Akademisyenler ve Aktivistler, Filistin'e Destek İçin Açlık Grevi Yaptı

Fas'ta onlarca akademisyen ve insan hakları aktivisti, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı sistematik açlık ve soykırıma karşı protesto amaçlı kısmi açlık grevi yaptı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta "Filistin Çalışma Grubu" adlı bir sivil toplum örgütü 09.00-18.30 arasında kısmi açlık grevi düzenledi.

Onlarca akademisyen ve insan hakları aktivistinin katıldığı açlık grevinde çeşitli etkinlikler organize edildi.

Etkinliklerde "Soykırım ve Birleşmiş Milletler'in Rolü" başlıklı bir konferans da dahil olmak üzere çeşitli programlar yer aldı.

Organizasyon kapsamında Filistin halkıyla dayanışma sloganları atılırken, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosu'na katılan Faslılarla görüşmeler gerçekleştirildi, katılımcılardan bir kısmı çeşitli konuşmalar yaptı.