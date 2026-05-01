Fas'ta 31. Uluslararası Kitap Fuarı başladı

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen 31. Uluslararası Yayıncılık ve Kitap Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Başkent Rabat'ta bu yıl 31'incisi düzenlenen fuar, 61 ülkeden 891 firmanın katılımıyla başladı.

Fuarın ilk gününde ziyaretçilerin yayınevlerine yoğun ilgi gösterdiği, ayrıca fuar kapsamında düzenlenen kültürel etkinliklere katılım sağladığı gözlendi.

Fas ve yurt dışından bazı yayınevlerinin stantlarında Filistin hakkında yazılmış kitaplara ağırlık vermesi dikkat çekti.

Filistin Yayınevleri Genel Sekreteri Bakir Zeydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli yayınevlerinin uluslararası kitap fuarlarına katılımının "Filistin meselesinin görünürlüğü açısından önem taşıdığını" ifade etti.

Zeydan, Filistin meselesinin Arap dünyası ve uluslararası kamuoyunda önemini koruduğunu belirtti.

Filistinli kitapların, ülkenin ve halkının yaşadığı durumu yansıtmayı amaçladığını kaydeden Zeydan, İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Filistin'in fuarlara sınırlı katılım sağlayabildiğini söyledi.

Zeydan, Rabat'taki fuarda Filistin katılımının tek bir stantla sınırlı olduğunu, bu alanda Filistin edebiyatı, tarih, kültür ve çocuk kitaplarının yanı sıra siyasi ve toplumsal içerikli eserlerin yer aldığını aktardı.

10 Mayıs'a kadar sürecek fuarda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çocuklara yönelik alanlar da bulunuyor.

Fas Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, fuar programında yerli ve yabancı yazar, düşünür ve şairlerin katılımıyla 240 panel, söyleşi ve atölye düzenlenecek.

Organizatörler, fuar kapsamında 3 milyondan fazla kitabın sergileneceğini belirtti.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub
