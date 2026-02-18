Haberler

Farklı suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

BOLU'da farklı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipler, hakkında 'Basit cinsel saldırı' suçundan 17 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B.'yi yakaladı. JASAT tarafından ayrıca 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçlarından aranan ve hakkında 21 yıl 57 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. da yakalandı. 2 firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

