Farabi'nin 'Müzik Sanatının Büyük Kitabı' Türkçe Yayında

İslam felsefesinin önemli isimlerinden, 9. yüzyılda yaşamış Farabi'nin "Müzik Sanatının Büyük Kitabı" (Kitabu'l-Musika'l-Kebir) adlı eserinin Türkçe baskısı okuyucunun istifadesine sunuldu.

Müzik, mantık ve felsefe alanlarında çalışmalar yapan Farabi'nin müziği matematiksel bir düzen içinde incelediği eser, Memfis Yayınları tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Birçok dile çevrilen ve müzik tarihi ile teorisi açısından önemli bir kaynak olarak kabul edilen eserin tanıtım toplantısı Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gazeteci Turan Kışlakçı'nın yönettiği etkinlikte eserin mütercimi Prof. Dr. Abdullah Kızılcık ve editörü Prof. Dr. Recep Uslu, kitabın içeriği, çeviri süreci ve Farabi'nin müzik anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Kızılcık, konuşmasında eserin İslam düşünce tarihinde müziğe dair en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu, çeviri sürecinde hem dil hem de kavramsal açıdan titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kitabın editörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Uslu ise kitabın sadece müzik kuramı açısından değil, dönemin bilimsel yaklaşımını anlamak bakımından da temel bir başvuru kaynağı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Tanıtımın ardından konuşmacılar dinleyicilerin sorularını da yanıtladı.