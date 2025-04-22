Fanjing Dağı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
Çin’in Guizhou eyaletindeki Fanjing Dağı, 775 kilometrekarelik alanıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta. Bu dağ, Çin'in güneyindeki jeolojik evrimine ışık tutmakta ve Yangtze Nehri'nin orta ve üst havzaları için önemli bir ekolojik koridor işlevi görmektedir.
TONGREN, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Tongren kentinde yer alan Fanjing Dağı, 775 kilometrekarelik alanıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Çin'in güneyindeki jeolojik evrimine ışık tutan bu dağ, aynı zamanda Yangtze Nehri'nin orta ve üst havzaları için kritik bir ekolojik koridor işlevi görüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel