Fanjing Dağı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

TONGREN, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Tongren kentinde yer alan Fanjing Dağı, 775 kilometrekarelik alanıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Çin'in güneyindeki jeolojik evrimine ışık tutan bu dağ, aynı zamanda Yangtze Nehri'nin orta ve üst havzaları için kritik bir ekolojik koridor işlevi görüyor.