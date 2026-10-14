Haberler

Fanatik İsrailliler, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Mihmas'ta cami ve aracı ateşe verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail ordusunun koruması altındaki İsraillilerin Batı Şeria'da cami ve Filistinlilere ait aracı ateşe verdiğini açıkladı. Saldırı, Mihmas köyünde fanatik İsraillilerce gerçekleştirildi; Ekim 2023'ten bu yana saldırılar artıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi ve aracı ateşe verdi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsraillilerin, Filistinlilerin dini mekanlarını ve mülklerini hedef aldığı belirtildi.

Fanatik İsraillilerin Kudüs'ün kuzeybatısındaki Mihmas köyünde bir camiyi ve Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
İsmail Kartal, Aston Villa maçı 11'inde sürprizlere imza atacak

Yıldız ismini kulübeye gönderiyor!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj

Dev maça saatler kala ateşi yaktı
Ameliyatla akciğerinin bir bölümü alınan Papa 14. Leo'ya kanser teşhisi konuldu

Ameliyatla akciğerinin bir bölümü alınan Papa'ya teşhis konuldu
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Halk TV'ye kayyum atandı! Yayın durduruldu
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten atmosfer hakkında itiraf

Hansi Flick'ten çarpıcı itiraf: Bu stadyumda oynamak...
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Barcelona maçı sonrası yer yerinden oynadı: Utanması lazım
Eskişehir'de sokak ortasında silahlı kavga! 5 gözaltı, 2 tutuklama

Husumetli gruplar sokak ortasında birbirine girdi! Silahlar patladı
Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı