Faik Öztrak'tan 'Cahit Özkan' Yorumu: 'Bu Ucube Rejim, Doların Yeşili İçin Daha Çok Saray Evladını Yer'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözlerinin ardından görevden alınacağı iddialarına ilişkin, "Saray için, para gelecek yerden grup başkanvekili esirgenmez. Bu ucube rejim, doların yeşili için daha çok saray evladını yer" dedi.

Faik Öztrak, Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözlerinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, Özkan'ın sözlerin partilerinin görüşü olmadığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Özkan, sosyal medya hesabında bugün, Özkan'ın görevden alınacağı iddialarına işaret ederek, "Saray için, para gelecek yerden grup başkanvekili esirgenmez. Bu ucube rejim, doların yeşili için daha çok saray evladını yer" paylaşımı yaptı.