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FADIL AKGÜNDÜZ'E REKOR CEZA SONRASI MAĞDURLARDAN AÇIKLAMA

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Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projeleriyle, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projeleriyle, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma sonrası adalet yerini buldu diyen mağdurlar, zararlarının da karşılanmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fadıl Akgündüz Caprice Gold Bayrampaşa Maldiv Güncel Haberler

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