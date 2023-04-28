FADIL AKGÜNDÜZ'E REKOR CEZA SONRASI MAĞDURLARDAN AÇIKLAMA
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Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projeleriyle, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projeleriyle, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşma sonrası adalet yerini buldu diyen mağdurlar, zararlarının da karşılanmasını istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel