İzmir Berberler Odası tarafından düzenlenen ve 92 berberin katıldığı 'Fade Kesim Yarışması'nda kazananlar belli oldu. İzmir Berberler Odası tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Fade Kesim Yarışması' Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin İzmir Atatürk Stadı'ndaki konferans salonunda start aldı. Organizasyonda, her birine 25 dakika süre tanınan yarışmacılar, beraberlerinde getirdikleri kişiler üzerinde 'Fade' olarak isimlendirilen enseden yukarıya doğru uzayarak kesilmiş saç modelini uyguladı. Kazananlar kupalarını ve ödüllerini aldı İzmir Berberler Odası tarafından düzenlenen yarışmada birinci olana 10 bin TL para ödülü ve 10 bin TL değerinde berber seti, ikinci olan yarışmacıya 7 bin 500 TL değerinde berber seti, üçüncüye ise 5 bin TL değerinde berber seti verilirken, yarışmaya katılan yarışmacılara onur belgesi ile madalya verildi. 92 berberin ter döktüğü yarışmada birinci Mehmet Sepil, ikinci Selahattin Güvendik, üçüncü Kaan Sayır oldu.

'Fade Kesim Yarışması'nda kazananlar belli oldu

İZMİR - İzmir Berberler Odası tarafından düzenlenen ve 92 berberin katıldığı 'Fade Kesim Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

İzmir Berberler Odası tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Fade Kesim Yarışması' Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin İzmir Atatürk Stadı'ndaki konferans salonunda start aldı. Organizasyonda, her birine 25 dakika süre tanınan yarışmacılar, beraberlerinde getirdikleri kişiler üzerinde "Fade" olarak isimlendirilen enseden yukarıya doğru uzayarak kesilmiş saç modelini uyguladı.

Kazananlar kupalarını ve ödüllerini aldı

İzmir Berberler Odası tarafından düzenlenen yarışmada birinci olana 10 bin TL para ödülü ve 10 bin TL değerinde berber seti, ikinci olan yarışmacıya 7 bin 500 TL değerinde berber seti, üçüncüye ise 5 bin TL değerinde berber seti verilirken, yarışmaya katılan yarışmacılara onur belgesi ile madalya verildi. 92 berberin ter döktüğü yarışmada birince Mehmet Sepil, ikinci Selahattin Güvendik, üçüncü Kaan Sayır oldu.