Fabrikada 3 işçinin öldüğü olaya ilişkin 3 tutuklama

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, çelik ve sac üretimi yapılan fabrikada yükleme platformunun çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin ise yaralandığı olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Dilovası'ndaki çelik ve sac üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Bakım çalışması yapıldığı sırada ark ocağı yükleme platformu çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı Tarık Korkmaz ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, fabrikanın bölüm müdürü M.G., mühendis Ç.Ş., ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı H.G. gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, dün gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

