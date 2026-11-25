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ABD Federal Havacılık Ajansı (FAA), ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde bulunan O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda ekipman arızası nedeniyle "uçuş geciktirme programını" devreye aldığını duyurdu.

Fox News'un haberine göre FAA, önce yerel saatle 15.06'da eyaletin Chicago şehrindeki O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda uçuş durdurma kararı aldı, ardından bu durumu 16.02 itibarıyla "uçuş geciktirme programı" kapsamında uygulamaya devam etti.

Söz konusu durumla ilgili FAA tarafından yapılan açıklamada, sorunun havalimanı sahasındaki hava araçlarını ve yer araçlarını takip etmek için kullanılan ekipmanlardaki bir arızadan kaynaklandığı ifade edildi.

"Uçuş geciktirme programı" kapsamında etkilenen uçuşlara, O'Hare Havalimanı'na varış trafiğini yönetebilmek için kalkış havalimanlarında daha ileri bir kalkış saati atanıyor.

Kaynak: AA