Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ezine ilçesi Çamoba köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı