Çanakkale'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü.

Müzisyen Güray Saygılı'nın (43) kullandığı 17 RH 570 plakalı otomobil, Ezine ilçesinin Bahçeli köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı.

Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Saygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Saygılı'nın cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayvacık'taki bir düğüne katılan Saygılı'nın, Çanakkale'ye döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.