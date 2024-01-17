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Ezine'de 35 kaçak göçmen ve 6 kaçakçı yakalandı

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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, jandarma operasyonunda, 3 araçta toplam 35 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, jandarma operasyonunda, 3 araçta toplam 35 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, bugün saat 05.00'da Ezine ilçesi Körüktaşı köyü Kestanbol Kaplıcaları mevkisinde, operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından durdurulan 3 farklı araçta toplam 35 kaçak göçmen ile organizatör S.İ.Ö., B.Y., H.Y., O.Ç., M.F. ve U.B.A. yakalandı. Öte yandan olayda kullanılan 3 araç, bot ve bot motoruna el konuldu. Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yakalanan kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Ezine Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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