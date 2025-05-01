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Ezilenlerin Sosyalist Partisi Eş Genel Başkanı ve Üyesi Gözaltına Alındı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi Eş Genel Başkanı ve Üyesi Gözaltına Alındı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve SKM MYK Üyesi Serpil Topal polisin müdahaleleri sonucunda İstanbul Mecidiyeköy'de gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin Eş Genel Başkanı Murat Çepni ile Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Serpil Topal'ın İstanbul Mecidiyeköy'de gözaltına alındığı bildirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla toplanan gruplara polis müdahaleleri sürüyor. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eş Genel Başkanımız Murat Çepni ve SKM MYK üyemiz Serpil Topal Mecidiyeköy'de gözaltına alındı. Gözaltılar, işkenceler Taksim irademizi kıramaz! Bu ablukayı dağıtacak, Taksim'i özgürleştireceğiz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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