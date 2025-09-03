Ezher Şeyhi Tayyib'den Filistin'e Destek Çağrısı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere uyguladığı ablukayı ve aç bırakma politikasını kınayarak, Arap ve İslam ülkelerine dayanışma çağrısında bulundu.

Ezher'den yapılan açıklamaya göre, Tayyib, Kahire'deki El Menara Uluslararası Konferans Merkezi'nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla düzenlenen Mevlit Kandili programında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere uyguladığı ablukayı ve aç bırakma politikasını kınayarak, onları topraklarından çıkarma girişimlerini reddettiğini belirten Tayyib, Arap ve İslam ülkelerine dayanışma çağrısında bulundu.

Ezher Şeyhi Tayyib, "İslam, çocukların öldürülmesini haram kılmış ve askerlerini onların hayatlarını korumakla sorumlu tutmuştur, diğer rejimler ise Gazzeli çocukların aç bırakılmasını teşvik ediyor." dedi.

Mücadele ve kararlılık tarihiyle dolu bu coğrafyada ve gururlu Filistin topraklarında yaşanan tarihi olaylardan ders çıkarma ve geçmişin derslerini hatırlama zamanının geldiğini belirten Tayyib, "Haçlılar, Filistin topraklarını bir asır boyunca işgal ettiklerinde binlerce Müslüman, Hristiyan ve Yahudi'yi katlettiler ve Haçlı devletlerini kurdular. Ardından Araplar ve Müslümanlar birleşip kahraman lider Selahaddin'in arkasında saf tutunca, Haçlılar geldikleri yerden geri döndüler ve topraklar sahiplerine iade edildi." diye konuştu.

Tek çözümün, onu güçlendiren ve destekleyen İslam dayanışmasıyla desteklenen Arap dayanışması olduğunu aktaran Tayyib, "Biz savaşların veya çatışmaların savunucusu değiliz; adaletin, hakkaniyetin ve karşılıklı saygının savunucusuyuz. Talep ettiğimiz adalet ve barış, hakkaniyet ve saygıya bağlı adalet ve barıştır." ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye hitap eden Tayyib, "Filistin davasının çözülmesine karşı çıkan, Filistin halkının kendi topraklarında kalma hakkını savunan ve yerinden etme komplolarını reddeden kararlı duruşunuzu destekliyoruz." dedi.