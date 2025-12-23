Ezher Şeyhi Tayyib: "Filistin davası göz ardı edilemeyecek tehlikeli bir adaletsizlik seviyesine ulaştı"

Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, Filistin davasının göz ardı edilemeyecek derecede tehlikeli bir adaletsizlik seviyesine ulaştığını belirterek, Filistin- İsrail meselesinde iki devletli çözüm için gerçek bir uluslararası iradenin bulunmadığını vurguladı.

Ezher Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Tayyib, Kahire'deki Ezher Şeyhliği binasında İtalya'nın Kahire Büyükelçisi Agostino Balesi'yi kabul etti.

Görüşmede, başta Filistin topraklarındaki son gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası birçok konu ele alındı.

Şeyh Tayyib, Filistin davası konusunda herhangi bir görüş ayrılığı bulunmadığını ifade ederek, "Filistin davası, haksızlık, saldırganlık ve tüm medeni, dini, insani ve ahlaki değerlerin ihlali, özellikle kan dökülmesi ve çocukların öldürülmesiyle birlikte göz ardı edilemeyecek tehlikeli bir seviyeye ulaştı." dedi.

"Durum öyle bir noktaya geldi ki, kimse bu suçlara karşı durmaktan ya da bu insanlık trajedilerine ortak olmaktan kaçamaz." diyen Tayyib, İsrail'in saldırılarını "bir savaş değil, en güçlü silahlarla donatılmış bir ordunun savunmasız bir halka karşı işlediği bir soykırım" olarak nitelendirdi.

İki devletli çözümün çeyrek asrı aşkın süredir gündemde olduğunu hatırlatan Şeyh Tayyib, buna rağmen çözümün hayata geçirilmesi için uluslararası alanda ciddi bir irade bulunmadığını kaydetti.

Şeyh Tayyib, "Bu çözümün uygulanmasını bu kadar uzun süredir engelleyen nedir? Dünyanın önde gelen güçleri tarafından defalarca benimsenmesine rağmen, bunun adil bir çözüm arayışından çok siyasi bir manevra olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Batı'da birçok ülkede insanların Gazze'deki katliamları protesto etmek için sokaklara çıktığını belirten Şeyh Tayyib, "İşgali insanlığa karşı en iğrenç suçları işleyen bir devlet olarak tanımlıyorlar. Bu durum, bir zamanlar onu destekleyen halk desteğinin çöktüğünü gösteriyor." dedi.

Tayyib, Gazze'de sivillerin öldürülmesinde kullanılacak silahları taşıyan gemileri yüklemeyi reddeden İtalyan liman işçilerini de överek, bu tavrı "İtalyan halkının vicdanını, insanlığını ve ahlaki duruşunu yansıtan büyük bir insani eylem" olarak değerlendirdi.

İtalya'nın Kahire Büyükelçisi Balesi ise Şeyh Tayyib'in dünya genelinde barışı yayma ve birlikte yaşama kültürünü güçlendirme yönündeki çabalarına duyduğu takdiri dile getirdi.

Balesi, İtalya'nın Orta Doğu'da barışın sağlanmasının gerekliliği konusundaki kararlı tutumunu yineleyerek, Gazze'deki masum sivillerin ilaç, gıda ve temel insani yardım malzemelerine yönelik acil ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelik taşıdığını belirtti.