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Ezher Şeyhi Tayyib'den Kudüs ve Filistin halkına destek çağrısı

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Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Mescid-i Aksa'nın İslam ümmeti için merkezi bir dava olduğunu belirterek, Kudüs'ün savunulması ve Filistin halkının direncinin güçlendirilmesi için çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın İslam ümmeti için merkezi bir dava olduğunu belirterek, Kudüs'ün savunulması ve Filistin halkının direncinin güçlendirilmesi için çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Tayyib, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşlerinden Sorumlu Danışmanı ve Başkadı Şeyh Mahmud el-Hebbaş ile Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ezher merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin topraklarındaki son gelişmeler ve İsrail'in Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalar ele alındı.

Ezher Şeyhi Tayyib, görüşme sırasında, Kudüs ve kutsal mekanların korunması ve Filistin halkının mevcut zorluklar karşısındaki direncinin güçlendirilmesi için mevcut imkanların seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tayyib, Mısır'ın Filistin halkının meşru haklarına verdiği desteğin sürdüğünü vurgulayarak, bu hakların başında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının geldiğini ifade etti.

Ezher Şeyhi Tayyib, Mescid-i Aksa'nın, İslam ümmeti için merkezi bir dava olduğunu kaydetti.

Filistin Kadılar Kadısı ve Devlet Başkanı Danışmanı Hebbaş ise Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın artan İsrail ihlalleri ve saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, Kudüs'ün ve İslami ile Hristiyan kutsal mekanlarının korunmasının Filistin yönetiminin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Hebbaş, İsrail'in Filistinlileri yerlerinden etmeyi ve işgal altındaki Kudüs'te yeni fiili durumlar oluşturmayı hedefleyen politikalarını sürdürdüğünü ifade ederek, İsrail makamları ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların Mescid-i Aksa'da zaman ve mekan bakımından bölünme oluşturmayı amaçlayan planlar üzerinde çalıştığını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının ve burada dini ritüeller gerçekleştirme girişimlerinin arttığını ifade eden Hebbaş, bunun mevcut tarihi ve hukuki statünün ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki askeri operasyonlarının sürdüğüne de işaret eden Hebbaş, Arap ve İslam ülkeleri ile dini kurumlara Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve Filistinlilerin, özellikle de Kudüslülerin desteklenmesi için çabalarını artırmaları çağrısında bulundu.

Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'ün, özellikle de Mescid-i Aksa'nın kimliğini değiştirmeye ve kentin Arap ve İslam karakterini zayıflatmaya yönelik uygulamalarını yoğunlaştırdığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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