Eyyübiye'de Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'ne 2 bin 743 üretici başvurdu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, küçükbaş hayvancılığı desteklemeyi hedefleyen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'ne 2 bin 743 üretici başvurdu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'da başlayan projeye başvurular tamamlandı.

Başvuru sürecinde vatandaşlara destek olmak amacıyla özel bir birim oluşturan Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2 bin 743 kişinin başvurusunu alarak Tarım ve Orman Bakanlığının veri sistemine kaydetti.