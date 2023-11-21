Eyyübiye Belediyesi, Akabe ve Direkli Mahallelerinde Doğalgaz Çalışmalarını Tamamladı

Eyyübiye Belediyesi, Şanlıurfa'nın Akabe ve Direkli Mahallelerinde doğalgaz çalışmalarını tamamlayarak, yolları onardı. Mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve ekibine teşekkür etti.

İlçe halkının hayal dediği doğalgazı kapılarının önüne kadar getirdikten sonra, kazı nedeniyle bozulan yolları hızla onarılan Akabe ve Direkli Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve ekibine teşekkür etti.

Eyyübiye'nin güneyindeki altı mahalleden sonra kuzeydeki Akabe, Direkli, Akşemsettin ve 15 Temmuz mahallelerine de doğalgaz ulaştırılması için başlayan çalışmalardan sonra, Eyyübiye Belediyesi tarafından Akabe Mahallesi'nde kazılan sokaklardaki onarım çalışmaları tamamlandı. Akabe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar evlerinde doğalgaz kullanmaya başlarken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Direkli Mahallesinin sokaklarını da kışa hazır hale getirmek için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerinde devam eden kilitli parke yenileme çalışmalarına refakat eden Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop, doğalgazın herkesin faydalanması gereken güzel bir hizmet olduğunu belirterek, "Mahallemizin doğalgaza kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Doğalgaz çalışmalarının ardından tahrip olan yollarımız Eyyübiye Belediyesi tarafından hızla onarılıyor. Yapılan çalışmalardan dolayı belediye başkanımız Mehmet Kuş şahsında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Mahallelerine doğalgaz ulaştırılmasında büyük emekleri geçen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür eden vatandaşlar da, "Ekipler çok güzel çalışıyor. Doğalgaz şebekesini tamamladılar. Parke taşı döşeme çalışmaları da bitmek üzere. Çok güzel bir çalışma var. Gayemiz kış gelmeden çamurdan kurtulmaktı. Allah razı olsun devletimiz, Belediye Başkanımız Mehmet Kuş ve ekibi çok güzel çalışıyor. Kendisinden razıyız, Allah da ondan razı olsun" ifadelerini kullandılar. - ŞANLIURFA