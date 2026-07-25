Haberler

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bazı yolcular yaralandı.

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bazı yolcular yaralandı.

Nişanca Mahallesi Yavedut Caddesi'nde seyreden yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs daha sonra tabela direğine çarptı. Araçlarda bulunan bazı yolcular yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü otomobili biçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu

Özgür Özel'e ilk tebrik o ülkenin liderinden

İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı mı? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi
Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Husumetli aileler kan döktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı

Kamyon sürücüsü ölmedi ama aldığı hasar kahretti
Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim

Anlaşılmasın diye yıllarca aynı oyunu oynamış
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti

Aslan kükreyemedi! İlk maçta soğuk duş